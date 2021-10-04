Eskişehir Anadolu Bacıları, Aydın’da tiyatral defile sahnelediler

Eskişehir Anadolu Bacıları, Aydın’da ‘Kahraman Türk Kadınları’ adlı tiyatral defile sahnelediler. Aydın’da, Eskişehir rüzgârı esti.

Aydın il kültür Turizm Müdürlüğü ve Aydın Kültür ve Turizm Derneği; Didim Turizm Derneği paydaşlığında, Aydın’da ‘Aydın’ın Tarihi Yerleri’ konulu fotoğraf yarışması ödül töreni düzenlediler. Eskişehir Anadolu Bacıları; Aydın’da düzenlenen ‘Aydın’ın Tarihi Yerleri’ konulu fotoğraf yarışması ödül töreninde, ‘Kahraman Türk Kadınları’ adlı tiyatral defile sahnelediler.

Eskişehir Anadolu Bacıları Tiyatral Defile Yönetmeni Hafize Erdoğan, ‘’Kahraman Türk Kadınları’ adlı tiyatral defile sahnesinde; ‘Kara Fatma’, ‘Zübeyde Hanım’, ‘Tomris Hatun’, ‘Hayme Ana’ gibi karakterler canlandırıldı. Tiyatral defile, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. ‘Kahraman Türk Kadınları’ adlı Tiyatral defilede; tarih kokan kıyafetler ve karakterler, seyircilere duygulu anlar yaşattı ve katılımcılar ayakta alkışladılar’’ dedi.

Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğü; Kahraman Türk Kadınları’ adlı tiyatral defile sahnesinin, Didim’de ve Aydın’da tekrar gösterinin sunulması için, Eskişehir Anadolu Bacıları Tiyatral defile yönetmeni Hafize Erdoğan’dan davette bulundular.