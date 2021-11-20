Eskişehir Altyapı Derneği’nden ’Dünya Çocuk Hakları Günü’ mesajı

Eskişehir Altyapı Derneği ’20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Dernek tarafından yayınlanan mesajda, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen Çocuk Hakları Sözleşmesi 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye de dahil olmak üzere 196 ülkenin taraf olduğu sözleşme en fazla ülkenin onayladığı insan hakları belgesidir. Sözleşmeye imza atan Devletler, sözleşmenin çatısını oluşturan ayrımcılık gözetmeme, çocuğun yüksek yararı, yaşama ve gelişme hakkı ile katılım hakkı ilkelerini hayata geçirme ve geliştirme sorumluluğunu üstlenmişlerdir" ifadelerine yer verildi.