Eskişehir AKUT ekibinin artan operasyon verileri dikkat çekiyor

AKUT Eskişehir ekibi 2010 yılından bu yana gerçekleştirilen toplam 200 operasyonda yer aldı.

AKUT Eskişehir ekibi, 2009’dan bu yana dağ ve doğa şartlarında meydana gelen kaybolma ve kaza olayları başta olmak üzere her türlü doğal afetlerde tamamen gönüllü olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bünyesindeki gönüllü personellere asgari düzeyde navigasyon, temel kampçılık ve doğada arama kurtarma eğitimleri gibi dersler veren AKUT Eskişehir Şubesi, operasyonlarda daha hızlı, etkin ve emniyetli çalışmalar yapmayı hedefliyor. AKUT merkezinin istatistiki verilerine göre Eskişehir ekibi, 2010 yılında yapılan operasyon sayısı 7 iken 2021 yılında bu sayı 33’e yükselerek toplamda 200 kere görev gerçekleştirdi.

Afetlerde her yıl artan veri sayıları ile dikkat çeken Eskişehir AKUT’un kayda geçen toplam arama kurtarma operasyon istatistikleri ise şu şekilde belirtildi;

"Dağ ve doğa olayları 123, kentsel kurtarma ve enkaz 33, su ve akarsu 31, taşıt mekanizma 5, yangın 8, hayvan kurtarma 46, kayıp şahıs 39, cenaze sayısı ise 46”