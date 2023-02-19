Eskişehir Adliyesi’nden deprem bölgesi Elbistan’a yardım

Eskişehir Adliyesi ve ceza infaz kurumları çalışanları, büyük yıkıma neden olan depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye daha önce iki yardım aracı gönderen Eskişehir Adliyesi ve ceza infaz kurumları, yardımlarına devam ediyor. Daha önce temel gıda ürünleri, ekmek, giyecek, battaniye,

su, çocuk bezi ve bebek maması gibi acil ihtiyaçların giderilmesi için yardımda bulunan Eskişehir Adliyesi ve ceza infaz kurumları, bu kez de Adalet Bakanlığı’nın başlatmış olduğu ‘Kardeş Adliye’ uygulaması ile Elbistan’a yardım gönderdi. Eskişehir Adliyesi ile kardeş olarak belirlenen Elbistan Adliyesi’nde bulunan personelin ve ailelerinin soğuk kış aylarında ısınma ihtiyacının karşılanması adına bir adet konteynır, seyyar tuvalet, dış mekan sobası, ısıtıcı ve gıda malzemeleri temin edilerek yardım aracı ile Elbistan’a gönderildi.

Variller depremzedeler için soba haline getirildi

Elbistan’da yaşanan soba ihtiyacı ile ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın girişimleriyle Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’ndan temin edilen 90 adet varil, Eskişehir 2 No’lu Açık Ceza İnfaz Kurumu atölyesindeki gönüllü infaz koruma memurlarının yoğun çalışmaları sonucundan dış mekan sobası haline getirildi. Sobalar da Elbistan’a gönderilmek üzere yardım aracına yüklendi. Sobalar için gereken odunların ise Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nden temin edileceği bildirildi.