Eskişehir adliyesinden 60 personel Adıyaman’a gitti

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma bürosunda görevli başta cumhuriyet savcıları olmak üzere toplam 60 adliye personeli, Adıyaman’da deprem soruşturmalarıyla ilgili yürütülen adli işlemlerde görevlendirildi.

Adalet Bakanlığı teşkilatında başlatılan gönüllülük uygulaması ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 11 ili kapsayan deprem bölgesinde adli hizmetlerin yürütülmesine katkı sağlanması, yaraların sarılması adına yargı mensubu ve personelleri bölgeye gitmeye devam ediyor. Uygulama çerçevesinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma bürosunda görevli cumhuriyet savcıları ile birlikte adliye personelleri olmak üzere toplamda 60 kişi Adıyaman ilinde deprem suçları soruşturmaları ile ilgili yürütülen adli işlemlerde görevlendirildiler.

Elbistan’ın ardından Adıyaman

Görevlendirilen cumhuriyet savcıları ve adliye personelleri Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının planlaması ile tahsis edilen askeri nakliye uçağı ile Eskişehir 1.Ana Jet Üssünden Adıyaman’a gittiler. Gönüllü personelleri uğurlayan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yelden, “Kardeş Adliyemiz Elbistan’ın ardından bu kez de Adıyaman için ayağa kalktık. Gönüllü olan tüm arkadaşlarımıza bölgede kolaylıklar diliyorum. Hepiniz Allah’a emanet olun” dedi.