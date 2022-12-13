Eskişehir Adliyesi Çocuk Görüşme Merkezi hizmete açıldı

Türkiye’deki 260 adliyede faaliyet gösteren Çocuk Görüşme Merkezi’nin Eskişehir Adliyesi’nde de açıldığı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamada, İcra ve İflas Kanunu, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına ilişkin düzenlemenin 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Yapılan düzenleme ile daha önce İcra Müdürlükleri tarafından yerine getirilen çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair Aile Mahkemelerince verilen ilam ve tedbir kararları çocuğun yüksek yararı ilkesi gözetilerek Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından yerine getirilmesi sağlanmıştır. Yeni uygulamaya başlayacak yerlerdeki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde görevli uzman personele gerekli eğitimler verilmiştir. Uygulama ile bugüne kadar ülke sathında 260 adliyede faaliyet gösteren içinde çocuk oyun alanları, kitaplar ve oyuncaklar bulunan Çocuk Görüşme Merkezleri kurulmuştur. 12 Aralık 2022 tarihi itibariyle Eskişehir Adliyesi Çocuk Görüşme Merkezi hizmete açılmıştır" denildi.