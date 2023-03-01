Eskişehir Adliyesi çalışanlarından depremzedeler için örnek dayanışma

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere destek olmak için Eskişehir Adliyesi çalışanları da örnek bir dayanışma sergilendi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen afetzedeler için Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yardım ve dayanışma için bir hayır çarşısı düzenlendi. Eskişehir Adliyesi kafeteryasında kurulan stantlarda yargı mensubu, yargı çalışanları ile Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin hazırladığı ürünler satışa sunuldu. Ayrıca Eskişehir’deki ceza infaz kurumlarında bulunan mahkûmlar tarafından çizilen deprem ve dayanışma konulu resimler sergilenerek satışa çıkarıldı. Yaklaşık 40 adliye personelinin gönüllü olarak satış yaptığı sergiden elde edilecek gelirler deprem bölgesine ayni ve nakdi yardım olarak gönderilecek.

Açılışa, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Başsavcı Vekili Ayhan Gökalp, Başsavcı Vekili Mehmet Özel, Başsavcı Vekili Yunus Abdullah Tokgöz, Başsavcı Vekili Savaş Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile yargı mensupları katıldı.