Eskişehir 2. dozda geride kaldı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre yapılan aşı sayısı 700 bin çizgisini geçen Eskişehir’de son 6 günde yaklaşık 45 bin kişi 1. doz aşı yaptırırken, 2. doz aşısını yaptıran kişi sayısı sadece 4 bin 722 oldu.

Vaka sayısında artış devam eden Eskişehir’de, korona virüse karşı mücadele de hızla ilerliyor. 24 Haziranda yapılan aşı sayısında 650 bini geçen şehirde bugün bu sayı 700 bin 39’e ulaştı. Kentte son 6 günde 50 binden fazla aşı yapılırken birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 481 bin 613 oldu. Son bir haftada en yüksek vaka görülen iller arasında yer alan şehirde ikinci doz aşılarını vurduran vatandaş sayısı ise 218 bin 426 olarak gerçekleşti.

Veriler üzerine yapılan incelemede; Eskişehir’de 1. doz aşı vuran vatandaşın sayısı hızla devam ederken 2. doz aşı vuranların sayısı ise düşük seyretti. Son 6 günde yeniden 1. doz aşı yapılan kişi sayısı 45 binden fazla olsa da öğlen saatlerine kadar 2. doz aşı yaptıranların sayısı sadece 4 bin 722 olarak gerçekleşti.