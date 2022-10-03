Eskişehir 19 Mayıs Ortaokulu mezunları 50 yıl sonra buluştu

Eskişehir 19 Mayıs Ortaokulu mezunları 50 yıl sonra Eskişehir’de bir araya geldi.

Buluşmanın organizasyonunda büyük emeği olan iş insanı Aydın Bandırma konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yıllar sonra eski okul arkadaşlarımızla böyle bir etkinlikte Eskişehir’de buluşmak bizleri çok mutlu etti. Aynı zamanda Okul Müdürümüz Muharrem Kubat, öğretmenimiz Yılmaz Demiral’ın katılımları bizi çok onurlandırdı" dedi.

Daha sonra Okul Müdürü Muharrem Kubat etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Böyle güzel bir organizasyonda görev alan herkese çok teşekkür ederim. Siz benim hala çocuklarımsınız. Sizlerle gurur duyuyorum" dedi.

Müzikli ve yemekli yapılan buluşma etkinliğinde; eski mezunlar gönüllerince eğlenerek hasret giderip, tekrar buluşmak üzere sözleştiler.

Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.