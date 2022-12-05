Eskişehir 112 sağlık hizmetlerinin yüz akı

Eskişehir İl Ambulans ekibi, kentin tamamında yaklaşık 700 sağlık personeli ile 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Dört dakikanın altına düşürdüğü vaka ulaşım süresinin yanı sıra yakaladığı tıbbi başarılar ile de sağlığın adeta yüz akı olurken, kurumda destek hizmetleri ise yaptıkları çalışmalarla sağlık personelinin işine önemli katkılarda bulunuyor. 112 denince akla ambulanslar ve sağlık personelleri geliyor. Oysa arka planda çalışan destek personelleri bu hizmet gücünün adeta görünmez kahramanları. Eskişehir İl Ambulans Servisi’nde 25 temizlik personeli,9 güvenlik görevlisi ve 2 teknik destek personeli hizmet sağlayan sağlık personelinin en iyi koşullarda çalışması için ciddi bir emek sarf ediyor. Bu ekip her gün şehrin dört bir yanına dağılmış 41 istasyonun her gün temizliğini yapıyor. Düzenli olarak yıkanan çarşaflar ve yastık kılıfları, ütülenip sağlık personelinin kullanımına sunuluyor. 7 gün 24 saat süren bu zorlu sağlık hizmetinin gücüne böylelikle güç katıyorlar. Ambulans temizliği dahil bir çok destek hizmeti bu ekip tarafından yürütülüyor.

Destek personeli Arif Algül, görevleri hakkında, “Çok huzurlu bir ortamda çalışıyoruz. Hepimizin istasyonları ve görevleri var, kesintisiz bu hizmeti sürdürmek zorundayız. Çünkü bizim sekteye uğrattığımız her hizmet, Eskişehir halkına ambulansın daha geç gitmesine ya da ambulansımızın gittiğinde yeterli hizmeti sağlayamamasına neden olabilir.” dedi.