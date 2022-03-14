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Eski otogar binası şimdi çevre esnafın umudu oldu

Yaklaşık 15 yıldır Eskişehirlilerin yıkılacağını beklediği eski otogarın virane yapısının, kentsel dönüşüm projesi kapsamında modern bir mimariye dönüşeceği haberleri, çevre esnafın umudu haline geldi.

ESKİŞEHİR 14.03.2022, 10:08
Eski otogar binası şimdi çevre esnafın umudu oldu

Yaklaşık 15 yıldır Eskişehirlilerin yıkılacağını beklediği eski otogarın virane yapısının, kentsel dönüşüm projesi kapsamında modern bir mimariye dönüşeceği haberleri, çevre esnafın umudu haline geldi.

Eskişehirlilerin yıllardır beklediği eski otogarın akıbeti belli oldu. Yeni bir alışveriş merkezi, rezidans ve otopark yapılmak üzere içerisindeki virane dükkanların yıkım çalışmalarına başlanan tarihi bina, kentsel dönüşüm projesi kapsamında modern bir yapıya kavuşacak. Eskişehir’in tarihinde önemli bir yere sahip olan bu yapı hem çevre kirliliğine hem de akşam saatlerinde yoldan geçenler için güvensiz bir ortama sebebiyet veriyor. Bir an önce yıkılmasının şehir halkı açısından daha iyi olacağını dile getiren Yunus Emre Caddesi’ndeki esnaflar, aynı zamanda müşteri potansiyelinin artacağını umut ediyor.

“Burası yıllardır kimsesizler yurdu gibi sessiz bir yer ve akşamları insanlar geçmekten korkuyor”

Yıllardır önlerinde yıkılmasını beklediği harabe görüntüden dolayı rahatsızlığını dile getiren esnaf Mehmet Pek, yeni proje için lansman çalışmalarının düzenlenmesi duyumunun kendisini çok memnun ettiğini belirtti. Eskişehir ekonomisi için harika fırsat bir olduğunu söyleyen Pek, düşüncelerini şu sözler ile ifade etti:

“Uzun zamandır eski otogarın yıkılacağı duyumunu alıyorduk fakat şimdiye kadar bir hareket olmamıştı. Biz cadde esnafları olarak bu işin resmiyete bağlandığını artık biliyoruz ve bu durumdan gayet memnunuz. Oluşturulacak olan projenin ön tarafı AVM, arka tarafıysa 4 blok yükselecek şekilde rezidans olacaktır. Ayrıca beşer ve sekizer katlı olmak üzere büyük bir otopark yapılacağını biliyoruz. Burası yıllardır kimsesizler yurdu gibi sessiz bir yer ve insanlar akşam saatlerinde bu bölgeden geçemeye korkuyor. Umarım en kısa zamanda Yunus Emre Caddesi, hak ettiği değeri görecektir.”

“Bu proje sayesinde insanlar bu bölgeyi tercih edecektir”

Eski otogarın kısa bir süre içerinde AVM’ye dönüşeceğini ve senelerdir âtıl bölge olarak akıllarda kalan manzaranın değişeceğinden bahseden Mehmet Akyüz, “Bu viranelik alan ne Eskişehirlilere ne de biz çevre esnafına katkısı olmayan bir yer ve bu proje sayesinde insanlar burayı da tercih edecektir. Yaya geçidi başta olmak üzere trafiği de engel olan yapının yıkılması iyi olacak ve işlerimiz de açılacak. Buraya yapılan yatırımlar haliyle bizim de cebimize yasıyor” dedi.

“Birçok vatandaş, arabalarını nereye park edeceklerini düşündükleri için o bölgeye gitmek istemiyor”

Garajın dönüşümünü senelerdik beklediklerini vurgulayan Vedat Çoşkun, proje ile birlikte otopark sıkıntısının da çözüleceğini söyledi. Caddeye ziyarete gelenler için de kolaylık sağlayacağını belirten Coşkun, “Birçok vatandaş, arabalarını nereye park edeceklerini düşündükleri için bu bölgeye gitmekten vazgeçiyor. Yakında bu sorun ortadan kalkacak ve hem o âtıl yapı, modern bir mimariye evirilecektir. Bu sayede ise Eskişehir’in en yoğun olduğu Hamamyolu Caddesi’ne alternatif olacaktır” diyerek heyecanını dile getirdi.

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