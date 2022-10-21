Eski kapalı pazar alanı otopark oldu

Eskişehir halkına yıllar boyunca hizmet veren ve geçtiğimiz haziran ayında yıkımına başlanılan Kurtuluş Kapalı Pazarı’nın boş alanı sürücüler tarafından otopark olarak kullanılıyor. Yıkımının ardından daha modern bir pazar inşa edileceği söylenen alandaki park halindeki araçların yanlarına atılan çöpler ise kötü görüntüler oluşturdu. Araç yoğunluğu dikkat çeken yerin hemen hemen her gün bu vaziyette olduğu görüldü.