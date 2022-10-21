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Eski kapalı pazar alanı otopark oldu
Eskişehir’de birçok vatandaşın yıllarca alışveriş yaptığı Kurtuluş Kapalı Pazar yerinin, yıkımından sonra oluşan boş alan otopark olarak kullanıyor.
ESKİŞEHİR 21.10.2022, 11:46 21.10.2022, 12:00
Eskişehir halkına yıllar boyunca hizmet veren ve geçtiğimiz haziran ayında yıkımına başlanılan Kurtuluş Kapalı Pazarı’nın boş alanı sürücüler tarafından otopark olarak kullanılıyor. Yıkımının ardından daha modern bir pazar inşa edileceği söylenen alandaki park halindeki araçların yanlarına atılan çöpler ise kötü görüntüler oluşturdu. Araç yoğunluğu dikkat çeken yerin hemen hemen her gün bu vaziyette olduğu görüldü.