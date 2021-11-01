Eski hamamda esrarengiz şekiller

Eskişehir’de kullanılmayan eski hamamın duvarlarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yapılan ilginç şekiller dikkat çekti.

Eskişehir’in termal su bakımından zengin bir bölgesinde bulunan 137 yıllık tarihi Kızılinler Kaplıcası suyu uzun yıllar mide, böbrek, romatizma ve cilt hastalıkları gibi birçok rahatsızlığın derdine derman oldu. Bölge halkı, bakımsızlıktan ve ilgisizlikten yok olmaya yüz tutmuş tarihi hamamın yetkililer tarafından eski günlerine döndürülmesini istiyor.

Eskişehir’in en eski kültürel değerlerinden biri olan ve tam bir şifa kaynağı olarak bilinen Kızılinler Kaplıcası, bugünlerde tarihe karışmayı bekliyor. 1882 yılında yapımı tamamlanan şifa kaynağı hamamın şimdiki hali içler acısı. İçerisi ise tamamen virane olmuş durumda. Madde bağımlılarının da uğrak mekanı olduğu düşünülen hamamın havuzuna hala su akıyor. Camları kırılmış yarısı yıkılmış ve içerisine girilen hamamın duvarına farklı dikkat çeken şekillerin yapıldığı görüldü. Kimliği belirsiz kişilerce girilen hamama yapılan ve ne anlam taşıdığı belirlenemeyen şekiller, çevre halkını da tedirgin etti.