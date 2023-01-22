Eski Eskişehirsporludan maç sonu sürpriz hareket

Eski Eskişehirsporlu futbolcu Mehmet Özcan, TFF 1. Lig maçının ardından sahada sevgilisine sürpriz bir evlenme teklifi yaptı.

Eskişehirspor altyapısı ve A takımında sayısız maça çıkan ve geçtiğimiz senelerde Bandırmaspor’a imza atan Mehmet Özcan, Tuzlaspor galibiyetini taraftarlarıyla kutladıkları esnada sevgilisine sürpriz bir teklif yaptı. Maç sonunda dizlerinin üstüne çökerek sevgilisine evlenme teklifinde bulunan Özcan, aldığı “evet” cevabıyla büyük sevinç yaşadı. 2 sezon önce Bandırmaspor’a transfer olan Mehmet Özcan, Eskişehirspor formasını 4 sezon boyunca terletti. Eskişehirspor ile 106 resmi maçta forma giyen Özcan, 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.