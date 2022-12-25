Eski basım test kitapları öğrencilerin yeni tercihi oldu

Güncel test ve ders kitaplarındaki fiyat artışları nedeniyle öğrenciler eski basım kitapları satın almaya yöneldi.

Eskişehir’de test ve deneme kitaplarının satışını yapan Murat Derebağ, kitapların güncel baskılarını satmak yerine daha uygun fiyata eski basımlarını satıyor. Güncel kitap fiyatlarının 150 ile 225 lira arasında değiştiğini belirten Derebağ, 2019’dan 2022’ye kadar olan yıllardaki test kitaplarının 50 lira seviyesinde bulunabileceğini söyledi. Maddi yönden sıkıntı çeken öğrencilerin yeni basımlar yerine artık eski basımları tercih ettiğini ifade eden Derebağ, “İnsanlar artık güncel olanı aramıyor. Kendisine hangisi uygunsa onu satın alıyor” dedi.

Test ve kaynak kitaplarındaki fiyat değişikliğinin belli sebepleri olduğunu anlatan Murat Derebağ, “KPSS, ÖABT tarzında sınavlar test kitaplarının hazırlanışında bir komisyon oluşturuluyor. Aralarında birçok yazar bulunduğu için her yazar için ayrı ayrı telif ücreti ödeniyor. Bu da doğal olarak fiyatlarını arttırıyor. Tabi ki en önemli artış sebebi kağıt fiyatlarından kaynaklanıyor. Şu anda yüzde 820’lik bir zamdan bahsediliyor. Biz de mümkün mertebe artış yapmamaya çalışıyoruz ancak yapacak bir şeyimiz yok” diye konuştu.