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ESCEVDER’den "Şehir planlamasında yapılan hatalar, gürültü kirliliğine sebep oluyor" açıklaması

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESCEVDER) Başkanı Sadık Yurtman, şehir planlamasından dolayı oluşan gürültü kirliliği, fabrikalardan yayılan kokular ve su kaynaklarının doğru kullanılamamasından dolayı yaşanan ve ileride daha fazla yaşanabilecek muhtemel sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

ESKİŞEHİR 13.12.2021, 10:23
ESCEVDER’den "Şehir planlamasında yapılan hatalar, gürültü kirliliğine sebep oluyor" açıklaması

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESCEVDER) Başkanı Sadık Yurtman, şehir planlamasından dolayı oluşan gürültü kirliliği, fabrikalardan yayılan kokular ve su kaynaklarının doğru kullanılamamasından dolayı yaşanan ve ileride daha fazla yaşanabilecek muhtemel sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çevrenin korunması ve kirliliğin giderilmesi adına birçok etkinlik düzenleyerek Bakanlıklar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gerekli yerlerdeyse meslek odaları ile iş birliği yaptıklarını anlatan Yurtman, “Her türlü faaliyet sırasında doğal kaynakların ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılması, atıkların geri kazanılması ve çevreyle uyumlu teknolojilerin kullanılması hususlarında toplum bilincini oluşturmaya çalışıyoruz. Derneğin amacı ise; çevre kirliliğin önlenmesi, sıfır atığın yaygınlaştırılması, döngüsel ekonomi ilkelerinin uygulanması, iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, yenilebilir enerji kaynaklarının ve temiz teknolojilerin teşviki ve motorsuz ya da elektrikli araçların teşviki için kamuoyu oluşturmaktır” diye ifade etti.

“Şehir planlamasında yapılan hatalar, gürültü kirliliğine sebep oluyor”

Eskişehir yerlilerinin, uçak sesinden rahatsız olmadıklarını dile getiren Yurtman, gürültü kirliliğini meydana getiren başlıca etmenlerden bahsetti. Dünyadaki en yaygın gürültü türünün ulaşım sistemlerinden kaynaklandığının altını çizen Yurtman, “Şehrin ortasından geçen bir çevre yolu var ve haliyle bu yolu kullanan motorlu araçlar, hem görüntü hem de hava kirliğine sebep oluyor. Şehir planlamacılığında yapılan hatalar, sanayi ve yerleşim alanlarının birbiriyle bitişmesine neden olabiliyor. Netice itibarıyla sanayi alanlarının meydana getirdiği gürültü kirliliği, komşu yerleşim birimlerinde yaşayanların sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler oluşturuyor. Gürültü kirliği meydana getiren diğer etkenler arasında, özellikle istirahat saatlerindeki araba alarmları, acil durum sirenleri, çeşitli beyaz eşyalar ile ev aletleri, fabrika-makine sesleri ve yapım-onarım çalışmalarıdır” dedi.

Şeker Fabrikasının tüm şehre yaydığı kokuyu Eskişehir’in gündemine taşımak isteyen ESCEVDER yetkilileri, “Yaptığımız görüşmeler ve bilgilendirmeler neticesinde, şeker fabrikasının bu konu ile çalışmalarının devam ettiğini ve kısa süre içerisinde çözüleceğini beyan ettiler” açıklamasında bulundurlar.

Dünyadaki ve Türkiye’de su kaynaklarının önemine değinen Başkan Yurtman, “Hayati önem taşıyan su kaynaklarımızın, iktisatlı kullanılmasını önermekteyim, çünkü her kaynak gibi, suyunda bir sonu olacaktır” diye söyledi.

Derneklerin, kamuoyunda bir Eskişehir algısı oluşturmak istediğinin altını çizen Yurtman, kent ve çevre ilçelerinin sahip olduğu kültürel miras, tam anlamıyla Türkiye’de tanıtılamadığını da belirtti.

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