Esart A.Ş. denetimleri başarıyla tamamladı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iştiraki olan ESART A.Ş., Çevre Laboratuvarı TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen “3. Çevrim 1. Gözetim” denetimini başarıyla tamamladı.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve ESART A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Ayva, her yönüyle örnek olan merkezin bir denetimi daha başarıyla tamamladığını aktararak, “Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan 563 sanayi kuruluşunun evsel ve endüstriyel atık sularının arıtılarak standartlara uygun deşarjını sağlayan merkezimiz; fiziksel, kimyasal, biyolojik, ileri arıtma ve çamur proseslerini deneyimli personeliyle doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamaktadır. Her yönüyle örnek olan kurumumuz, TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen 3. Çevrim 1. Gözetim denetimini başarıyla tamamlamıştır. Bu konuda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Ayva, ESART olarak 30 parametrede hem akreditasyon hem de bakanlık kapsamında hizmet verdiklerini belirterek, “ESART A.Ş. 30 parametrede hem akreditasyon hem de bakanlık kapsamında hizmet vermektedir. Denetimlerin başarıyla tamamlanması sonucu akreditasyon genişletmeye gideceğiz. Önümüzdeki süreçte organize sanayi bölgemizdeki katılımcı firmalar ve sanayicilerimizin görüşleri alınarak, talep edilen parametreler değerlendirilerek, akreditasyon kapsam genişletme çalışmaları yapacağız” şeklinde konuştu.