Ertuğrulgazi’nin sır kâtibi ve has ahbabı ’Sır Hoca’

Bilecik’in Söğüt ilçesi yakınlarında olan ve Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi’ye yakınlığı ile bilinen Sır Hoca hazretlerinin türbesi bakım ve onarımdan geçirildi.

Türbeleri Bakım ve Onarım Geliştirme Derneği Başkanı ve Eskişehir Sertürbedarı Mehmet Levent Başerdem, Ertuğrulgazi’nin, sır kâtibi ve has ahbabı olan Sır Hoca hazretlerinin Söğüt’e 2 kilometre mesafede olan Sır Hoca mahallesindeki türbesinde başlattıkları bakım ve revizyonun tamamlandığını belirtti. Başerdem, "Tüm Türk ve İslâm âlemine bu büyük alim ve alperen veliyi ziyaretin, büyük kutsiyetler katacağını ve maneviyat aleminin derin sırlarına, mazhariyete vesile olacağını belirtmek isterim" diye anlattı.

Sertürbedar Mehmet Levent Başerdem, türbenin bitişiğindeki mescidin de düzenlenerek bakımının yapıldığını anlattı ve "Büyük Türk ve Osmanlı tarihi mirasına sahip çıkan herkese ve her gönül sahibine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Halkımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum" dedi.