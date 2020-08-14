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Ertelenen talepler sonrası sanayi üretiminde artış var

CELALETTİN KESİKBAŞ

ESKİŞEHİR 14.08.2020, 13:03
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Ertelenen talepler sonrası sanayi üretiminde artış var

Sanayi üretiminin durumunu ortaya koyan Sanayi Üretim Endeksi ‘Haziran 2020’ açıklandı.

Açıklanan endekse göre sanayi üretimi yıllık yüzde 0,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,4 azaldı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Haziran verilenin beklendiği gibi olduğunu belirterek, “Temmuz ayında bir miktar daha artış bekliyoruz. Bu artış çok keskin bir şekilde yukarı yönlü olmayacaktır ama makul bir oranda pandemi sonrası toparlanma işaretlerini görebiliriz. Özellikle ihracatın artması burada etkili olacaktır” dedi.

“Ekim ayına kadar devam edebilir”

Söz konusu yükselişin Nisan-Mayıs aylarındaki ertelenmiş taleplerle de alakalı olduğuna vurgu yapan Kesikbaş, “Hem yurt içinde hem de yurt dışında ertelenmiş talepler karşılanıyor. Ancak bu taleplerin yeni talep doğurmasıyla ilgili bir beklentimiz de açıkçası yok. Çok kuvvetle muhtemel biz Nisan-Mayıs-Haziran ayında ertelenen ya da olmayan taleplerin üretimlerini yapıyoruz. Bu anlamda Ekim ayına kadar bu sürecin böyle devam edeceğini düşünüyorum. Ama Ekim ayı sürecinde özellikle pandeminin ikinci dalgasının olup olmaması, hastalığın yayılıp yayılmaması bunlar önemli göstergeler olacak. Bir de doların yükseliyor olması ihracat anlamında belki rekabetçi kuru getiriyor ama maliyetlerin artması anlamında da maalesef bizim ihracatta rekabetçiliğimizi düşüren bir durum” diye konuştu.

“Yeni bir dönemeçteyiz”

Türkiye’nin yüksek faiz düşük kur yerine düşük faiz yüksek kur ile kuru rekabetçi seviyelerde tutmak gibi yeni bir hedefi olduğuna değinen Kesikbaş, bunun sanayi için de önemli dönemeçlerden biri olduğuna değindi.

Sanayi Üretim Endeksini arttırmak ve söz konusu hedefe ulaşmak için sanayinin uzağı görmesi gerektiğini anlatan Kesikbaş, “Ayrıca 2-3 yıllık projeksiyonlar yapıyor olmamız lazım. 6 ay sonra dolar rutin artış gösterirse hiçbir sıkıntı yok. Herkes kendi bütçesini ve ekonomisini buna göre ayarlar ama yılbaşında yaptığımız bütçeler bugün tutmuyor. Bugün yapacağımız bütçeler 2021 yılının projeksiyonunu nasıl gösterecek. Burada stabilite, ön görebilirlik, sürdürülebilirlik çok önemli. Tabi dolar 7-7,5 seviyelerinde olursa rekabetçi kur ihracatı arttıracaktır. Maliyetler anlamında özellikle teşviklerin arttırılması, ara mal üretiminin ülkemizde yapılıyor olması ise çok kıymetli” dedi.

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