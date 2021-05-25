Ermeni sorununun dünü ve bugünü konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM), yöneticiliğini TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat’ın yürüttüğü “Dünden Bugüne Ermeni Sorunu” isimli bir panel düzenledi.

Anadolu Üniversitesi YouTube kanalından çevrim içi olarak gerçekleştirilen panelde Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hikmet Öksüz ve Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan TÜDAM Müdürü Polat, “Son elli yıldır küresel güçler ve onlara birlikte hareket eden unsurlar Türk Milleti’nin ayaklarına asılsız ve temelsiz iddialarla bir pranga vurarak; hem kendi karanlık vicdanlarını ve tarihlerini aklamaya hem de Yakındoğu’nun geleceğini dizayn etmeye çalışmaktadırlar. Gerçek şudur ki 24 Nisan 1915 ile 27 Mayıs 1915 tarihlerinde olanlar Osmanlı Devleti’ni yöneten kadronun ‘Büyük Savaş’ta tahrik edilen ve kıyama kalkan Ermeni vatandaşlarına yönelik almış olduğu bir tedbir ve kamu düzenini tesis etme çabasıdır. 27 Mayıs 1915’te kabul edilen ‘Sevk ve İskân Kanunu’ ile gerçekleştirilmek istenilen şey iddia edilenin aksine bir ‘can güvenliği’ sağlama projesidir.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından, Prof. Dr. Hikmet Öksüz sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Öksüz, “Ermeni Meselesinde Propaganda ve Gerçek” başlıklı sunumunda Ermeni Meselesi’nin 1878’den beri yaklaşık 1,5 asırdır uluslararası bir boyutta sürdürüldüğünü belirtti. Öksüz ayrıca “Bizlere düşen görev bilimsel ölçütlerin dışına çıkmadan bu karalama kampanyalarına karşı koymak, beşeriyetin hafızasını tazelemek ve vicdanını doğrultmaktır” ifadelerini kullandı.

Panelin son konuşmacısı olan Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu ise “Belgelerle Ermeni Sorunu” isimli bildirisini sundu. Prof. Dr. Kürkçüoğlu seminerde Ermeni sorunu ile ilgili görüşlerini paylaştı ve bunları belgeler ile destekledi.

Panele ilgi duyan herkes, Anadolu Üniversitesi YouTube kanalı üzerinden de erişim sağlayabiliyor.