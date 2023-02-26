Erkan Koca: "Ben Eskişehirspor’un büyüklüğünü TFF’ye gittiğimde gördüm"

Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca, Eskişehirspor’un büyüklüğünü Türkiye Futbol Federasyonu’na gittiğinde gördüğünü belirterek, "Öncelikli hedefimiz bu sene ligde kalmak ve önümüzdeki seneye hazır olmak" dedi.

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Erkan Koca ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’ndeki kahvaltı organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşma yapan Başkan Koca, hedeflerinin bu sezon ligde kalmak, önümüzdeki sezon ise iddialı bir başlangıç yaparak üst sıralara oynayan takım oluşturmak olduğunu dile getirdi.

"Eskişehirspor’un büyüklüğünü, Türkiye Futbol Federasyonu’na gittiğimde gördüm"

Kamp dönemi, kritik maçlar, yeni transferler, kulübün mali ve idari çalışmaları hakkında bilgiler veren Koca, "Önümüzde final niteliğinde 13 tane maç var. Öncelikli hedefimiz bu sene ligde kalmak ve önümüzdeki seneye hazır olmak. Yazın çok çalışarak, bu sene kurduğumuz kadroyu elimizde tutarak iddialı bir şekilde liga başlamak istiyoruz. İnşallah bu birliktelik bozulmaz. Ben Eskişehirspor’un büyüklüğünü, Türkiye Futbol Federasyonu’na gittiğimde gördüm. Federasyonda bizlere gösterilen ilgi ve bize sunulan şeyler Eskişehirspor’un büyüklüğünün göstergesidir. O yüzden artık ’Eskişehirspor kapanıyor, öldük, bittik’ yerine, takımın başarılarla ve şampiyonluklar ile anılmasını istiyoruz. Bu yüzden gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı