Erenköy Mahalle sakinlerinden Başkan Bozkurt’a teşekkür ziyareti

Eskişehir İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahalle sakinleri mahalleye kazandırılacak olan sosyal tesis için İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür ziyaretinde bulundular.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un mahalle ziyaretleri çerçevesinde Erenköy Mahallesine gerçekleştirmiş oldukları ziyaret sonucunda sosyal tesis projesi hayata geçiriliyor. 455 metrekare kapalı alanı ile düğün, toplantı, mevlüt gibi etkinliklerde kullanılması amacıyla mahalle sakinlerinin ortak ihtiyaçlarını karşılayacak olan sosyal tesis projesinin 90 günde bitirilmesi planlanıyor. Yaklaşık 4 milyon TL yatırım bedeli olan Erenköy Mahallesinin sosyal tesis projesinin mahalleye kazandırılmasından dolayı memnuniyet duyan Erenköylü Mahalle sakinleri Başkan Bozkurt’a makamında teşekkür ziyaretinde bulunurken, Başkan Bozkurt ise ‘’Erenköy Mahallemizde hayata geçireceğimiz sosyal tesisimizin mahallemize ve İnönü’müze hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Erenköy Mahalle sakinleri mahalleye kazandırılacak sosyal tesis için İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay’a teşekkür ederken, ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.