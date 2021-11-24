Erasmus öğrencileri Tepebaşı Belediyesi’ni ziyaret etti

Tepebaşı Belediyesi’ni Erasmus + KA229 “Daha İyi Bir Gelecek İçin Doğaya Saygı” projesi kapsamında ziyaret eden Fransa, İspanya, İtalya, Romanya ve Bulgaristan’dan öğrenciler, projeleri yerinde inceledi.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği örnek proje ve çalışmalar ile uluslararası düzeyde beğeni toplamaya devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi’nin koordinatörlüğünde gerçekleşen Erasmus + KA229 “Daha İyi Bir Gelecek İçin Doğaya Saygı” projesi kapsamında Eskişehir’e gelen öğrenciler de Tepebaşı Belediyesi’nin temiz enerji ve çevre konulu projelerini yerinde inceledi. Fransa, İspanya, İtalya, Romanya ve Bulgaristan’dan Eskişehir’e gelen öğrenciler, ilk olarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri tarafından Tepebaşı Belediyesi’nin karbon ayak izi, iklim değişikliği, enerji yönetimi alanında yaptığı çalışmalar hakkında hazırlanan sunumu izledi. Konuk öğrenciler daha sonra Tepebaşı Belediyesi’nin Yeryüzü Ekoloji Okulu, Sukurusu Uygulama Merkezi, Yaşam Köyü gibi merkezleri ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı. Öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmalarını çok beğendiklerini ifade ederek belediye yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu da proje kapsamında kente gelen misafir öğrencilere, çevre konusunda duyarlılıklarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.