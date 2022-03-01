Erasmus+ öğrencileri “Oryantasyon Toplantısı”nda buluştu

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi ve Erasmus Student Network Anadolu (ESN Anadolu) tarafından Erasmus+ değişim programı ile Anadolu Üniversitesi’ne gelen öğrenciler için “Oryantasyon Toplantısı” düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi ve Erasmus Student Network Anadolu (ESN Anadolu) tarafından Erasmus+ değişim programı ile Anadolu Üniversitesi’ne gelen öğrenciler için “Oryantasyon Toplantısı” düzenlendi. Kongre Merkezi Salon Anadolu’da gerçekleşen toplantıya, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Döneminde Erasmus+ değişim programıyla Anadolu Üniversitesi’ne gelen öğrenciler katılım gösterdi. Oryantasyon toplantısı sayesinde öğrenciler Eskişehir’i, Anadolu Üniversitesi’ni ve birbirlerini tanıma imkânı buluyor

Toplantının açılış konuşmasını yapan Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir, “Bu dönem de büyük bir mutlulukla gerçekleştirdiğimiz oryantasyon toplantısı sayesinde öğrencilerimiz Eskişehir’i, Anadolu Üniversitesi’ni ve birbirlerini tanıma imkânı buluyor.” dedi.

Özdemir konuşmasının devamında, Erasmus+ kapsamında aralarında Pakistan, İspanya, Polonya gibi ülkelerin de bulunduğu 13 farklı coğrafyadan gelen öğrencilere değişim programının önemini vurguladı.

ESN Anadolu hakkında bilgiler verildi

Açılış konuşmasının ardından konuşmasını gerçekleştiren ESN Anadolu ve Erasmus Kulübü Başkanı Azize Ebru Kapaklıkaya, toplantıda öğrencilere ESN Anadolu’yu tanıtıcı bir sunum yaptı. Kapaklıkaya, daha önceki dönemlerde Türkiye’ye gelmiş olan Erasmus+ öğrencileriyle yaptıkları etkinlikleri ve dönem boyunca planladıkları faaliyetleri de değişim öğrencileriyle paylaştı. Oturum izni işlemleri, hareketlilik süreci ve çevrim içi uygulama konuları hakkında bilgi veren ESN Anadolu ve Erasmus Kulübü Başkan Yardımcısı Fatih Turan Görgen, değişim öğrencilerinin sorularını yanıtladı. ESN Anadolu Etkinlik Koordinatörü Sena Kınalı ise Kapadokya, İzmir, Yazılıkaya, İstanbul gibi yerlere gezilerin yapılacağını aktardı.

Etkinliğin sonunda oryantasyon toplantısına katılanlara pizza ikramı gerçekleştirildi.