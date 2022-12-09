Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “EOSB’nin büyüklüğü 34 milyon metrekareye ulaştı” dedi.

Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin’inin ziyaret ettiği EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye’nin en büyük OSB’si olma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Gerçekleşen ziyarette, yaptıkları çalışmalar hakkında konuşan Küpeli, “Eskişehir OSB olarak 830 fabrika ve 47 bini aşkın çalışanı ile şehrimizim ve ülkemizin kalkınmasına ciddi katkılar sunuyoruz. Ancak biz bunu yeterli bulmuyoruz. Binlerce insanın çalışacağı, milyonlarca dolarlık çok büyük yeni sanayi yatırımlarını hayata geçirmek için rezerv alanlarımızı valiliğimizin desteğiyle hızla hazırlıyoruz. Bu yıl içerisinde başta sayın Valimiz Erol Ayyıldız olmak üzere, ilgili tüm kamu kurumlarının çok değerli katkılarıyla OSB’nin büyüklüğü 34 milyon metrekareye ulaştı. Çalışmalarımız tamamlandığında ana hedefimiz olan 50 milyon metrekare büyüklüğe ulaşıp ülkemizin en büyük OSB’si olacağız” dedi.

“Valilik olarak desteğimiz devam edecek”

Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, Eskişehir’in ülkenin sayılı sanayi kentlerinden biri olmasında Eskişehir OSB’nin payının çok büyük olduğunu aktardı. Eskişehir OSB yönetiminin başarılı bir yönetim anlayışı gösterdiğini ileten Çetin, yürütülen çalışmalar, projeler ile yeni yatırımlar kazandırılması noktasında, ortaya konan performansın şehrin geleceği açısından sevindirici olduğunu söyledi. Vali Yardımcısı Çetin, Eskişehir sanayisinin gelişimi için Valilik olarak tüm destekleri sunduklarını ifade ederek, Eskişehir OSB ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.