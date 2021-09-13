EOSB MEGEM’de 3. dönem mezuniyet heyecanı yaşandı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan ve mesleki eğitimler veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi’nde (MEGEM A.Ş.) 3. dönem mezuniyet heyecanı yaşandı.

Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş, teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan ve mesleki eğitimler veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi’nde (MEGEM A.Ş.) 3. dönem mezuniyet heyecanı yaşandı. 320 saat süren eğitimlerin sonunda “Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Operatörlüğü, CNC Tezgâh Operatörlüğü ve Kaynak Operatörlüğü” eğitimlerini başarıyla tamamlayan 30 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen törene; EOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü ve MEGEM Eğitim Kurumları Müdürü Rahmi Özyiğit, ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi Genel Müdür Vekili Mustafa Özenç ile MEGEM öğretmen ve eğitmenleri katıldı.

Tek amacımız gençleri meslek sahibi yapmak

“MEGEM’in tek amacı var meslek sahibi olmayan genç bireyleri meslek sahibi yapmak” diyen EOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, “Ülkemizde işsizlik sorunu yanı sıra mesleksizlik sorunu var. Yetişmiş insan kaynağına her daim ihtiyaç var. Derdimiz fayda üreten kurslar oluşturmak. Sizlerin başarısı bundan sonraki MEGEM kursiyerlerinin geleceğini etkiliyor. Siz sahada ne kadar aktif ve dinamik olursanız, başarılı olursanız bizim bundan sonraki açacağımız kurslarında geleceği ve sürekliliği artmış olacaktır. Kurslarımıza katılarak meslek sahibi olmak isteyen genç arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. MEGEM’in tek amacı var meslek sahibi olmayan bireyleri meslek sahibi yapmak. Ülkemizin müreffeh, aydın geleceğe taşınmasında eğitim çok kritik bir rol oynamakta. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde bunun bir örneğidir” ifadelerinde bulundu. Saraç kursa katılan 30 kursiyerin tamamının kurs bitmeden meslek sahibi olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, “Kurslarımızı katılan henüz eğitim aşamasındayken, iş bulan tüm kursiyerlerimize meslek hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Nitelikli teknik elemanlara ihtiyacımız var

Törende konuşan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü ve MEGEM Eğitim Kurumları Müdürü Rahmi Özyiğit, “Bir ülkede üretim gelişebilmesi için sanayinin çok güçlü olması gerekir. Sanayinin de güçlü olabilmesi için nitelikli teknik elemanlara ihtiyacımız bulunmaktadır. Türk gençliği hangi işi yaparsa yapsın mutlaka nitelikli olarak kendisini geliştirmesi lazım. İşte biz MEGEM olarak bunun için çabalamaktayız. Bir taraftan mesleki eğitim veren Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, bir taraftan nitelikli eleman yetiştirmek için MEGEM’de, diğer taraftan ise hem sanayideki çalışanlarımızı hem de mesleki eğitim almış bireyleri belgelendirmek için ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi olarak büyük bir özveri ile çalışmaktayız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitimleri başarıyla tamamlayan 30 kursiyere sertifikaları verildi.