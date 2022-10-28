EOSB Başkanı Nadir Küpeli’den “29 Ekim” mesajı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Küpeli, mesajında, "Mukaddes Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği uğruna, tarihte eşine az rastlanır bir kurtuluş mücadelesi vererek kazandığımız Kurtuluş Savaşı’nın ardından “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” şiarıyla ilan edilen Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu milletçe hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyet, tarihte eşine ender rastlanan destansı bir zaferi kazanan Aziz Milletimizin bizlere en büyük emanetidir. Bu necip millet, aynı ruh ve şuura sahip olduğunu defalarca göstermiş, millet iradesi dışındaki hiçbir beşerî güç karşısında boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Büyük Türk Milleti’nin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceği, çağdaş dünyada hak ettiği yeri alma kararlılığı cumhuriyetin kurulması ile anlam bulmuştur. Aziz Milletimiz; cumhuriyet ile kazandığı değerleri, toplum hayatının vazgeçilemez unsuru olarak benimsemiş, karşılaştığı sorunları cumhuriyete olan bağlılığı sayesinde birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başarmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde, tarihte eşine az rastlanır bir destanla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, o günden bu yana vizyonunu geliştirerek emin adımlarla geleceğe yürümekte ve muasır medeniyeti yakalamış, modern ve büyük Türkiye ideali yolunda hedeflerini gerçekleştirmektedir. 99 yıllık bir maziye sahip Cumhuriyet rejiminin Türkiye’nin gelişip büyümesinde, özellikle ekonomik bakımdan gelişiminde önemli kazanımlar sağlamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceği görebilmesi, Cumhuriyetinin kuruluş aşamasından sonraki 15 yıllık kısa bir sürede kurduğu çok sayıda fabrika, kurum ve kuruluşlarla ülkemizin hızla gelişmesine, iktisadi ve sınai bağımsızlığın sağlanmasında, ekonominin sağlam temeller üzerine oturmasını neden olmuştur. Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladığımız bugünlerde, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her Fabrika Bir Kaledir” sözünün önemini bir kere daha görüyor ve yaşıyoruz. Gelecek yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Eskişehir OSB olarak kuruluşumuzdan bu yana geçen 53 yılda, Anadolu’nun bozkırından dev bir sanayi üssü meydana getirerek, sayıları bine yaklaşmakta olan her biri bir kale olan fabrikalara ev sahipliği yapıyoruz. Sürdürdüğümüz çalışmalarla “Türkiye’nin Yeni Yüzyılında” ilk olarak alanımızı 50 milyon metrekareye çıkartarak ülkemizin en büyük ve yüksek teknolojinin üretim merkezi olarak olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, O’nun kahraman silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi sonsuz şükran ve rahmetle anıyor, Türk Milletinin “Cumhuriyet Bayramı’nı” en içten dileklerimle kutluyorum.”