Engelsiz Üniversite Ödülleri sahiplerine takdim edildi

2022 Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde birden fazla alanda başarıyla imza atan fakültelerin temsilcileri, Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal’ın elinden ödüllerini aldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından üniversitelerdeki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimi konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve yararlı uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen “2022 Engelsiz Üniversite Ödülleri” töreninden Anadolu Üniversitesi çok sayıda ödül ve bayrakla döndü. Törenin ardından Anadolu Üniversitesi’nde başarı kazanan fakülte, yüksekokul ve merkezlere ödülleri Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal tarafından takdim edildi.

Anadolu Üniversitesi bu sene de pek çok ödül ve bayrak sahibi oldu

Türkiye genelinde 114 üniversiteden bin 74 başvurunun yapıldığı Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde, değerlendirme sonuçlarının ardından Anadolu Üniversitesi yine başarılarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Toplamda 84 üniversiteye 384 bayrağın verildiği ödül töreninde Anadolu Üniversitesi, bu sene de pek çok dalda bayrak ve ödül sahibi oldu.

Bu çerçevede eğitimde sağladığı son teknolojik imkânlarla Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Engelliler Entegre Yüksekokulu “2022 Yılı Eğitimde Erişilebilirlik Ödülü” (Yeşil Bayrak) kategorisinde 2 bayrak aldı. Açık, yarı açık ve kapalı alanların engelli bireylere yönelik düzenlenmesi konusunda Anadolu Üniversitesi, “2022 Mekânda Erişebilirlik Ödülü” (Turuncu Bayrak) kategorisinde DİLKOM (Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi), Edebiyat Fakültesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu ile 3 bayrak aldı. Farklı engelli grupları erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına verilen “Engelsiz Program Nişanı” ise Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Lisans Programı’na verildi.

“Üniversitemiz adına başarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Ödül ve bayrak kazanan tüm birimlere ziyaret gerçekleştiren, kazanılan ödül ve bayrakları teslim eden Rektör Erdal, Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde elde edilen başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“YÖK tarafından aldığımız başarı ödülleri hem bizleri gururlandırıyor hem de gelecek çalışmalarımız adına motive ediyor. Çünkü eğitimde fırsat eşitliği sağlamak bizim önde gelen sorumluluklarımızdan biri. Kazandığımız bu ödüllerle sunduğumuz imkânları daha da iyileştirip geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Üniversitemiz adına başarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”