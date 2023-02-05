Engelli ve hamile kamu personeline kar izni

Eskişehir Valiliği, kentte etkili olan soğuk hava ve kar yağışına bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı engelli ve hamile kamu personelinin 6 Şubat’ta idari izinli sayılacağını duyurdu.

Eskişehir’de etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, hava sıcaklığının sıfır derecenin altında seyretmesi ve kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Hava muhalefeti nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Eskişehir Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin 6 Şubat Pazartesi günü idari izinli sayılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimiz genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 6 Şubat 2023 tarihinde idari izinli sayılacaktır.”