Engelli rampasının önündeki su birikintisi vatandaşlara zor anlar yaşattı

Eskişehir’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle bir sokakta bulunan engelli rampasının önünde oluşan su birikintisi vatandaşların yürümesini güçleştirdi.

Güne sağanak yağışla başlayan Eskişehir’de bazı cadde ve sokaklardaki su birikintileri vatandaşların yürümesini engelledi. Yağışın etkisini gösterdiği Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Bilgin Sokak’ta engelli rampasının önüne biriken yağmur suları vatandaşların kaldırıma geçişini engelledi. Bir vatandaşın ise caddeye kadar uzanan yağmur birikintisine aldırış etmeden kaldırıma geçme çabası dikkat çekti. Öte yandan engelli rampasında biriken su nedeniyle bazı vatandaşların da park halinde olan araçların etrafını dolanarak yoluna devam ettiği görüldü.