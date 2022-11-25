Engelli Entegre Yüksekokulu’ndan “Staj Hikayem"

Anadolu Üniversitesi Engelli Entegre Yüksekokulu ve Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen “Staj Hikayem”, Anadolu Üniversitesi Engelli Entegre Yüksekokulunun Seramik, Yapı Ressamlığı ve Bilgisayar Operatörlüğü programlarından 23 işitme engelli öğrencinin sunumları ile Kongre Merkezi Mavi Salon’da gerçekleştirildi.

Sunuma, Anadolu Üniversitesi Engelli Entegre Yüksekokulu öğretim üyeleri Doç. Dr. Zehranur Kaya, Doç. Dr. Meltem Özten Anay, Doç. Dr. Güzin Karasu ve staj koordinatörü Öğr. Gör. Gökçen Abalı ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Sunumun moderatörlüğünü Öğr. Gör. Gökçen Abalı gerçekleştirirken Açıköğretim Fakültesi Yüzyüze Öğretim Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü personeli Çiğdem Öztop işaret dili tercümanlığını yaptı. Engelli Entegre Yüksekokulu öğretim üyeleri Doç. Dr. Zehranur Kaya, Doç. Dr. Meltem Özten Anay ve Doç. Dr. Güzin Karasu’nun 2015 yılında başlattığı “Kariyer Farkındalığı” araştırmasının bir parçası olan “Staj Hikayem” sunumu; stajdan maksimum faydanın sağlanmasını, mesleki dilin öğrenilmesini, iletişim becerilerinin geliştirilmesini, iş ortamında yaşanılabilecek sorunlara çözümler üretilebilmesini, iş ortamının tanınmasını ve staj yapacak öğrencilere örnek olunmasını amaçlıyor.