Enerji Çalışanları Haftası’nı fidan dikerek kutladılar

OEDAŞ, kasım ayının ikinci haftası kutlanan Enerji Çalışanları Haftası sebebi ile bu yıl anlamlı bir etkinliğe katıldı. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde faaliyet gösterdikleri illerde bir araya gelen OEDAŞ çalışanları fidan dikme etkinliğinde yer aldı. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Orman sahalarımızı genişletmek, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için 150 çalışma arkadaşımızın gönüllü katılımıyla fidan dikim etkinliğine katıldık. OEDAŞ olarak çevresel yatırımlarımızı aralıksız şekilde sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Hayata geçirdiği tüm çalışmalarda çevresel ve sosyal fayda sağlamaya odaklanan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), bu yaklaşım doğrultusunda bu yıl 7-13 Kasım tarihlerine denk gelen Enerji Çalışanları Haftası’nı anlamlı bir etkinlikle kutladı. OEDAŞ’ın faaliyet gösterdiği Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinden toplam 150 OEDAŞ çalışanı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ne katıldı. Çok sayıda kurum, kuruluş ve vatandaşın da katıldığı etkinlikte gönüllü olarak fidan diken OEDAŞ çalışanları, Enerji Çalışanları Haftası’nı da hep birlikte kutladı.

“6 yılda 3 bin fidan diktik”

Etkinlik hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “OEDAŞ olarak 1.200 çalışanımızla birlikte tüm faaliyetlerimizde çevresel ve sosyal etkileri gözetiyor, bunları faydaya çevirmeye odaklanıyoruz. Enerji Çalışanları Haftası’nı da yine bu bakış açısıyla kutlamak istedik. Milli Ağaçlandırma Günü’nde 150 çalışma arkadaşımızın gönüllü katılımıyla faaliyet gösterdiğimiz beş ilde fidanları toprakla buluşturduk. Böylece OEDAŞ olarak faaliyet göstermeye başladığımız 2017 yılından itibaren yani yaklaşık altı yılda diktiğimiz fidan sayısı 3 bini geçti. Orman sahalarımızı genişletmek, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için bundan sonra da ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.

“Sürdürülebilir bir yaşam için atıklarımızı azaltıyoruz”

Elektrik dağıtım hizmeti faaliyetlerinden kaynaklı karbon ayak izini azaltmak ve biyoçeşitliliği korumak için hayata geçirdikleri çevresel yatırımlara da değinen Yalçın şöyle devam etti;

“Çevreye karşı sorumlu bir elektrik dağıtım şirketi olarak ağaçlandırma ve çevre temizliği çalışmalarımızın yanı sıra sahalarımıza kurduğumuz atık sistemleri, biyoçeşitlilik alanındaki faaliyetlerimiz ve kağıt kullanımını azalttığımız dijitalleşme projeleriyle de sürdürülebilir bir yaşama katkı sağlıyoruz. 2030 yılına kadar atıklarımızı yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılında ise sıfır atık seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Dijitalleşme çalışmalarımız ile de kağıt kullanımımızı azaltıyor ve her yıl onlarca ağacın kesilmesinin önüne geçiyoruz. ‘Bizim Enerjimiz Başkadır’ diyerek hayata geçirdiğimiz tüm çalışmalarda yer almaktan mutluluk duyan ve çevrelerinde de farkındalığı artıran ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Enerji Çalışanları Haftası’nı kutluyorum.”