En kalabalık caddeler bayramın ilk gününde boş kaldı

Eskişehir’in en yoğun yerlerinden olan İsmet İnönü-1 Caddesi, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde sessizliğe büründü.

Eskişehir’de Ramazan Bayramı’nın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin en kalabalık noktalarından biri olarak bilinen İsmet İnönü-1 Caddesi, çoğu işletmenin kapalı olması nedeniyle boş kaldı. Günün her saatinde insan yoğunluğu görülen caddede oluşan tenha görüntü dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntü, Covid-19 kısıtlamalarının yürürlükte olduğu zamanları aratmadı.