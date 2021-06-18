’En iyi sahne’ ödülü Eskişehir’in

Eskişehirli saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz ve ekibi, Antalya’da düzenlenen yarışmada 700 kuaför arasından “En iyi sahne” ödülünün sahibi oldu.

Uluslararası birçok yarışmada Türkiye’yi temsil eden Hasan Hüseyin Yılmaz, ekibiyle birlikte Antalya’daki eğitimin ardından düzenlenen yarışmada 700 kuaförle birlikte sahne aldı. Hasan Hüseyin Yılmaz ve ekibi, yarışmada gösterdikleri başarıyla “En iyi sahne” ödülünün sahibi oldu.

Ekibiyle birlikte kazandıkları ödülün kendilerini gururlandığını aktaran Yılmaz, “Eskişehir’i en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. En iyi sahne ödülünün de sahibi olduk. Ekip arkadaşlarımla birlikte çok çalıştık ve karşılığını aldık. Ekibimde emek veren herkesin bu ödülde payı vardır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.