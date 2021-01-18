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En çok atık pil toplayanlar ödüllendirildi

Tepebaşı Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği iş birliğinde düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması sonuçlandı. Ödül töreninde çocuklara seslenen Başkan Ataç, “Çevreye hep birlikte sahip çıkmalıyız. Havamızın, toprağımızın, suyumuzun değerini bilelim” dedi.

ESKİŞEHİR 18.01.2021, 16:10
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En çok atık pil toplayanlar ödüllendirildi

Tepebaşı Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği iş birliğinde düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması sonuçlandı. Ödül töreninde çocuklara seslenen Başkan Ataç, “Çevreye hep birlikte sahip çıkmalıyız. Havamızın, toprağımızın, suyumuzun değerini bilelim” dedi.

Tepebaşı Belediyesi’nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile ortaklaşa olarak düzenlediği Atık Pil Toplama Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tepebaşı Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen ödül törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Milli İrade İlkokulu, Ziya Gökalp İlkokulu ve Av. Şahap Demirer İlkokulu yetkilileri ve öğrencileri katıldı.

Atık Pillerin diğer atıklardan ayrı toplanması konusunda öğrencilerde bilinç oluşturmak amacı ile her yıl okullar arası düzenlenen atık pil toplama kampanyası ödül töreninde konuşan Başkan Ataç, “TAP Derneğimiz ile 2011’den bu yana birlikte çalışıyoruz. Piller hayatımızda önemli kolaylıklar sağlıyor fakat atık haline geldiklerinde çevreye zararlarından dolayı dikkatli olmamız gerekiyor. Çevre bilincini oluşturmak adına sizlerle birlikte bu kampanyayı yapmak da çok önemliydi. 2019-2020 arasında yaptığımız pil toplama yarışmasına 32 okulumuz katıldı ve 1970 kg atık pil elde edildi. Bu tür yarışmalarında birincilik, ikincilik gibi dereceleri sevmiyorum. Bana göre katılan herkes birinci. Öte yandan Milli İrade İlkokulu 500 kilogram, Ziya Gökalp İlkokulu 350 kilogram ve Av. Şahap Demirer İlkokulu 280 kilogram pil toplamış. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Çevreye hep birlikte sahip çıkmalıyız. Mesela günümüzde çok ciddi bir kuraklık söz konusu. Zamanında suyu iyi bir şekilde kullanmadığımız için şimdi başımıza bunlar geliyor. Bu yüzden biz insanlar olarak, bu sorunun çözümü için uğraşmalıyız. Yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar gibi konular da bu bakımdan çok önemli Yaşadığımız sokakların, caddelerin korunması, temiz tutulması, bunu yayarak ve hep birlikte başarmamız önemli. Belediye olarak bu işlerde sizlerle beraber olmak istiyoruz. Bugün de bu çabayı gösteren öğrencilerimize ödüllerimiz olacak” dedi.

Başkan Ataç’tan çocuklara altın tavsiyeler

Başkan Ataç konuşmasının devamında öğrencilere çevreyi korumaları açısından önemli tavsiyelerde bulunarak, “Belediyemizin çatısında 400 adet güneş enerjisi paneli var. Bu panellerden biz elektrik üretiyor ve tasarruf ediyoruz. Hafta içi ürettiğimiz elektriği hafta sonunda dağıtıcı şirkete veriyoruz. Yüzde 20, mahsuplaşma ile tasarruf sağlıyoruz. Elektrik üretmenin en kolay yolu. Türkiye’nin potansiyeli çok büyük, 365 günün belki de 250 günü güneş alıyor. Bu tedbirler ile iklimsel ısınmaların etkisini daha aza indirgeyebiliriz. Dişlerimizi fırçalarken bile suya sahip çıkarak tasarruf edebiliriz. Çevremizi de böylelikle koruyabiliriz. Yaptığınız örnek davranış için de teşekkür ediyorum. Havamızın, toprağımızın, suyumuzun değerini bilelim” diye konuştu.

Kampanyaya 32 okul katıldı

2019-2020 eğitim öğretim yılını kapsayan atık pil toplama kampanyasına Tepebaşı ilçesinden 32 okul katılırken, bin 970 kilogram atık pil toplandı. En çok atık pil toplayarak ödül almayı hak eden ilk 3 okula spor seti, satranç takımı ile teşekkür belgesi takdim edildi. Ayrıca programa katılan tüm öğrencilere Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk armağan edildi.

Koronavirüs tedbirleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlik, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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