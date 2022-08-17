En başarılı öğrencilerin tercihi bu yıl da Anadolu Üniversitesi oldu

Türkiye’nin öğrencisiyle en mutlu kenti Eskişehir’in köklü yükseköğretim kurumu olan Anadolu Üniversitesi, başarı düzeyleri yüksek olan öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerin başında gelmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından ilan edilen 2022 YKS Yerleştirme Sonuçları’na göre Anadolu Üniversitesi örgün lisans ve ön lisans programlarının kontenjan doluluk oranları yüzde 100 ile rekor kırarken Açıköğretim Sistemi programları da aynı şekilde yüzde 100 doluluk oranına erişti.

Türkiye 760’ıncısı ve 52 okul birincisinin tercihi Anadolu Üniversitesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre ve 52’si okul birincisi olmak üzere; aralarında Türkiye 760’ıncısı, 838’incisi, 910’uncusu, 911’incisi, 1191’incisinin de bulunduğu başarılı öğrenciler Anadolu Üniversitesi örgün programlarında okumaya hak kazandı. Örgün programlarda 52 okul birincisinin yanı sıra yerleşen öğrencilerin yüzde 44,5’i ilk üç tercihinde, yüzde 63’ü ilk beş tercihinde, yüzde 87’si ise ilk 10 tercihinde, en iyilerin tercihi Anadolu Üniversitesini tercih etti.

Kayıtlar 22-24 Ağustos tarihleri arasında

Türkiye’nin öğrenci başkenti Eskişehir’de global kampüs mottosuyla faaliyetlerini sürdüren Anadolu Üniversitesi yeni kayıt yaptıran öğrencilerini bekliyor. Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olarak 64 yıldır köklü geçmişi ve birikimiyle bilime ve insanlığa hizmet eden Anadolu Üniversitesi uzman akademik kadrosu ile sunduğu ayrıcalıklı eğitimin yanı sıra ayda 100’den fazla bilim, sanat, kültür ve spor etkinliğine de ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Üniversiteli olma ayrıcalığına ve Türkiye’nin en büyük eğitim ailesine katılmaya hak kazanan öğrenciler için kayıt tarihleri de belli oldu. Buna göre, ÖSYM tarafından yapılan YKS ile Anadolu Üniversitesine bağlı örgün eğitim yapan Fakültelere/Yüksekokullara yerleştirilen adaylar, kayıtlarını 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden e-kayıt yolu ile yapabilecekler. E-kayıt yaptıramayan öğrencilerin kesin kayıtları ise 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Yunus Emre Kampüsü’nde ilgili fakültelerdeki veya yüksekokullardaki kayıt bürolarında mesai saatlerinde yapılacak. Kayıtlarla ilgili detaylı bilgilere oidb.anadolu.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.