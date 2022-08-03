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En az dane kaybı için hasat sezonu çalışmaları devam ediyor

Üreticilerin en az dane kaybı ile hasat sezonunun tamamlanması için incelemelerde bulunan Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilere bereketli bir sezon geçirmeleri için temennide bulundu.

ESKİŞEHİR 03.08.2022, 11:21
En az dane kaybı için hasat sezonu çalışmaları devam ediyor

Üreticilerin en az dane kaybı ile hasat sezonunun tamamlanması için incelemelerde bulunan Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilere bereketli bir sezon geçirmeleri için temennide bulundu.

Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin en az dane kaybı ile hasat sezonunun tamamlanması için incelemelerde bulunuyor. Teknik personelleri ile her gün sahada çalışmalarda bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, biçerdöver denetimlerini gerçekleştirerek çiftçilere bereketli bir sezon geçirmeleri için çalışmalarını sıklaştırdı. Ekipler, biçerdöverlerde dene kaybını inceleyerek, çiftçilerin daha fazla mahsul elde etmesini sağlıyor.

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