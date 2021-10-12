Emniyetten öğrencilere bilgilendirme broşürü

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "El Ele Güvenli Geleceği" projesi kapsamında kentteki üniversitelere kayıt yaptırmak için gelen öğrenciler için hazırlanan uyarıcı broşürler dağıtılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, toplumda sürdürülebilir barış ve huzur ortamını sağlamak için başta terör olmak üzere şiddete yönelen aşırılıkların önlenmesi, terör ve suç örgütlerinin propaganda alanlarının daraltılması, eleman kazanımlarının engellenmesine yönelik bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında uyarıcı el broşürleri hazırlatıldı.

Eskişehir’de yeni eğitim ve öğretim yılında kente gelen üniversite öğrencileri için Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi kampüsleri içerisindeki bilgilendirme stantlarına ziyaret eden yaklaşık 15 bin öğrenciye, faaliyet konularına ilişkin bilgilendirmelerin yer aldığı baskılı defter, tükenmez kalem ve çeşitli hediyeler verildi.

Öğrencilere, terör örgütlerinin özellikle üniversite öğrencilerinin arasından eleman temin ettikleri vurgusu yapılarak eleman kazanma yöntemleri ve propagandaları hakkında dikkatli olmaları hususlarında uyarılarda bulunuldu.