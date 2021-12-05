Emlak Katılım’dan EOSB Başkanı Küpeli’ye ziyaret

Emlak Katılım Kurumsal ve Ticari Bankacılık Müdürü Ender Yılmaz ve beraberindeki heyet, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarete Emlak Katılım Kurumsal ve Ticari Bankacılık Müdürü Ender Yılmaz ile Emlak Katılım Eskişehir Şube Müdürü Murat Değirmencioğlu ve Ticari Portföy Yönetmeni Caner Bayır katıldı. 2019’un Mart ayında hizmet vermeye başlayan Emlak Katılım olarak şubeleşme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Ender Yılmaz, hayata geçirdikleri e-şube ile müşterilerine tüm bankacılık hizmetlerini sunduklarını belirtti. Yılmaz, Türkiye’nin gücüne inandıklarını aktararak, “Her zaman belirttiğimiz gibi ülkemizin gücüne güveniyoruz. Esnafımızın, KOBİ’lerimizin, iş adamlarımızın gücüne, potansiyeline güveniyoruz. Birlik olduğumuzda ortaya çıkan başarılı projelerin, geleceğe yönelik yapabileceklerimizin de bir göstergesi olduğuna inanıyoruz” dedi. Yılmaz, banka olarak ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunduklarını ifade ederek, sanayicilere sağladıkları avantajlar hakkında ise Başkan Küpeli’ye bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Yılmaz ve beraberindeki heyete Eskişehir OSB’de devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi. Küpeli, “Sanayicilerimiz şehrimiz ve ülkemizin gelişimi için gayret gösterirken burada siz finans kesimine ve bankalara da büyük iş düşüyor. Eskişehir OSB ve sanayimiz ciddi bir büyüme dönemi içinde, çok sayıda yeni sanayi ve tesis yatırımı var. Bunlar şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yapılan yatırımlardır. Sanayicilerimiz şehrimiz ve ülkemizin gelişimi için gayret gösterirken burada siz finans kesimine ve bankalara da büyük iş düşüyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Sanayicilerimizin finansmana ulaşmada zaman zaman sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntıları giderilerek, bankaların sanayicilerimizin taleplerine hızlıca cevap vermesi ve uygun şartlarda sağlayacağı destekler, bu büyüme temposuna daha fazla ivme katacaktır” diye konuştu.