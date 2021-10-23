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Emeklilere indirimli sağlık hizmeti

Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile Emekliler Derneği arasında indirim protokolü imzalandı.

ESKİŞEHİR 23.10.2021, 11:11
Emeklilere indirimli sağlık hizmeti

Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile Emekliler Derneği arasında indirim protokolü imzalandı.

Tüm Emekliler Derneği üyelerine yönelik indirimleri içeren anlaşmanın imza töreninde konuşan Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Şirket Müdürü Recep Balcılar; ‘’Her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum.’’ dedi.

Emekliler Derneği Başkanı Arif Duru da ‘’Fizyomer Tıp Merkezi ile birlikte tüm sağlık hizmetlerinden üyelerimizin yararlanması için indirim anlaşması imzaladık. Hayırlı olsun dedi ve daha önce de indirim anlaşmamız vardı yineledik. Hizmetlerden çok memnun kaldık şeklinde sözlerini bitirdi.’’ diye belirtti.

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