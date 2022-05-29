Emekli öğretmenden örnek davranış

Eskişehir’de yaşayan 85 yaşındaki emekli öğretmen Kamil Çekirgeci, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağışladığı fidanları kendi elleriyle dikme şansı buldu.

Eskişehir’de ikamet eden emekli öğretmen Kamil Çekirgeci, fidan bağışında bulunmak üzere Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvurdu. 50 adet fidanın bağış işlemlerinin tamamlanmasının ardından emekli öğretmene sürpriz hazırlandı. Orman bölge müdürlüğü ekipleri tarafından evinden alınan Çekirgeci, Kanlıpınar Ağaçlandırma Sahası’na götürülerek, bağışladığı fidanlardan bazılarını kendi elleriyle dikme fırsatı buldu. Aynı alanda farklı bir etkinlik için bir araya gelen gençler de emekli öğretmene eşlik etti. Düzenlenen etkinliğe Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, Bölge Müdür Yardımcısı Metin Topçu ve İşletme Müdürü Doğan Kiras da katıldı. Bölge Müdürü Boz, fidan bağış sertifikasını “Hayrınız kabul olsun, ömrünüz uzun olsun” diyerek, Çekirgeci’ye takdim etti.

Fidan dikiminde duygusal anlar yaşayan 85 yaşındaki Çekirgeci, diktiği fidanların vatanın yeşillendirmesine fayda sağlamasını dileyerek, Orman Teşkilatı’na teşekkür etti.