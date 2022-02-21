Emekli maaşını almak isteyen vatandaşlar kaldırımda yürümeye yer bırakmadı

Emekli maaşını almak isteyen vatandaşlar Eskişehir’in en yoğun olduğu bölgelerden olan İstiklal Mahallesi’ndeki kaldırımlarda kabalık bir görüntüye sebep oldu.

Bağkur ve SGK’dan yatan emekli maaşını çekmek isteyen vatandaşlar, İsmet İnönü Caddesi başta olmak üzere Eskişehir’in yoğun bölgelerindeki kaldırımlarda kalabalık bir görüntü meydana getirdi. Oluşan yoğunluğun zaman zaman yolda yürüyenlere ve kaldırıma yakın giden araçlara zor anlar yaşattığı görülse de banka önündeki sıra her dakika artmaya devam etti. Maaşını bir an önce çekip gitmek isteyen emeklilerin sabırsız bekleyişleri, kuyruğu bozanların uyarılmasıyla daha da karmaşık bir hal aldı.