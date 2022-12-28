Emek Mahallesine Anadolu Lisesi müjdesi

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 yatırım programı çerçevesinde Emek Mahallesine 32 derslikli modern bir Anadolu Lisesi yapılacağı müjdesini verdi.

Töre, yaptığı açıklamada, “Evlatlarımızın en iyi şartlarda eğitim almalarını istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalarımız devam ediyor. Eskişehir’in en büyük mahallesi olan Emek Mahallesine yapılacak olan 32 derslikli Anadolu lisemizin proje ve ihale çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak çocuklarımızın bu yeni binada eğitim görmelerini sağlayacağız.” dedi.

Emeği geçenlere teşekkür etti

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 yılı Yatırım Programına alınan okulun Eskişehir’imize kazandırılması noktasında desteklerini esirgemeyen yöneticilere teşekkür eden Töre, “Başta Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e, Valimiz Erol Ayyıldız’a ve emeği geçen herkese değerli katkıları için şükranlarımı sunuyorum. Emek Mahallesine yapılacak olan Anadolu lisemizin yanı sıra yapımı devam eden diğer okullarımızın da ilimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.