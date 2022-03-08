Elektrikli sobalar artık ısıtmıyor, cep yakıyor

Elektrik faturalarındaki artıştan sonra tüketimi bir hayli yüksek olan elektrikli sobaların satışları azaldı.

Özellikle evinde doğalgaz bulunmayan vatandaşlar soğuk kış aylarında elektrikli sobalar yardımıyla ısınıyor. Evde kullanılan cihazlar arasında elektrik tüketimi çok olan ısıtıcılar, faturaların bir hayli yüksek gelmesine neden oluyor. Yüksek elektrik faturalarıyla başı dertte olan vatandaşlar, geçen senelerdeki kış aylarına göre elektrikli ısıtıcıları daha az tercih ediyor.

Eskişehir’de elektrikli ısıtıcı satan bir işletmenin sahibi İsmail Akçakıl, elektrikli soba satışlarında geçen senelere göre durgunluk olduğunu belirtti. Akçakıl, müşterilerinin genel olarak ısıtıcıların wattları hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını belirterek, vatandaşın satın almadan önce araştırma yapması gerektiğini vurguladı. Esnaf İsmail Akçakıl sözlerine şöyle devam etti;

“Elektrikli soba satışlarımızda, elektrik faturalarının yükselmesinden kaynaklı olabileceğini düşündüğüm bir durgunluk var. Elektrik faturasının yükselmesi satışları gerçekten etkilemiştir çünkü insanlar onun da hesabını yapıyor. Normal bir elektrikli ısıtıcılar ortalama 1000-1200 wattan başlıyor 3000 watta kadar çıkıyor. Watt arttıkça tüketim de artıyor. O yüzden ev eşyalarının içinde en çok elektrik tüketen cihazlar elektrik sobalarıdır. Vatandaş elektrikli ısıtıcıların wattları konusunda genel olarak bilgi sahibi değil. Bir de müşterilerime elektrikli soba satın alırken mantıklı cihaz almalarını tavsiye ediyorum mesela 10 metrekarelik bir yer ısıtacaksan kalkıp 30 metrekare ısıtacak güçte bir elektrik sabası almak akıllıca olmaz. Vatandaşın satın almadan önce daha bilinçli olması lazım ve araştırması lazım. Şu anda elektrikli sabaların fiyatları, 150-160 liradan başlıyor, 650-700 liraya kadar çıkıyor.”