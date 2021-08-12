Elektrikli scooterlara yoğun ilgi

Türkiye genelinde son günlerde artış gösteren elektrikli scooterlar Eskişehir’de yoğun ilgi gördü.

Eskişehir’de vatandaşlar tarafından son dönemlerde çok tercih edilmeye başlanan elektrikli Scooterlar, yaz döneminde yoğun ilgi görüyor. İnsanlar taksiye veya toplu taşımaya binmek yerine ya da trafikte saatlerce beklemek istemediğinde elektrikli Scooter olarak bilinen araca yöneliyor. Elektrikli scooterları sürmek için ehliyet şartı olmaması kullanımının yaygınlaşmasında etkili olduğu gözlendi.

Eskişehir’de bir alışveriş merkezinde yetkili satıcı Adnan Ertunç, vatandaşların elektrikli scooterlara yoğun talep gösterdiğini ve taleplere yetişmekte güçlük çektiğini dile getirdi. Elektrikli scooterlara daha çok 14-25 yaş aralığında bulunan vatandaşların tercih ettiğini söyleyen Ertunç, “Müşterilerimiz son zamanlarda elektrikli scooterlara yoğun talep gösterdi. Taleplere yetişmekte güçlük çekiyoruz. 1-2 yıl içerisinde elektrikli scooterların satışlarında artışlar yaşayacağını düşünüyoruz. Elektrikli scooterları daha çok 14-25 yaş arasında bulunan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlarda çok bir yükselme olmadı ama satışlarda yüzde 40 artış oldu. Kaliteli ürünlerin fiyattı 2-7 bin TL arasında bulunuyor. Bu fiyat değişimi akünün gücüne ve kilometre hızına göre birden fazla özellikten dolayı değişiklik gösterebiliyor” diye konuştu.

“Yeni nesil teknolojik ve elektrikli ürünlere çok meraklı”

Adnan Ertunç, Elektrikli scooterler yeni nesil teknolojilerle donatıldığını belirterek şunları söyledi:

“Elektrikli scooterler yeni nesil teknolojilerle donatılıyor. Günümüz nesli, teknolojik araçlara karşı meraklı oluyor. Bu sebeple satışlarda sorun olmuyor. Gelen talep doğrultusunda yeni siparişler veriyoruz” dedi.