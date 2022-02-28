Elektrik tellerini çalmaya çalışırken polise yakalandı

Eskişehir’de bir parkta elektrik kablolarını kesen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi’nde bulunan bir parkta elektrik kablolarını kesen U.G., isimli şüpheli, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yapılan incelemede 1 çift inşaat eldiveni ile 1 adet inşaat küreği ele geçirildi.