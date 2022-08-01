banner549

banner547

Son Dakika
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Kosova polisinden çağrı: Paniğe kapılmayın!
Kosova polisinden çağrı: Paniğe kapılmayın!
TEKNOFEST Ordu yarışmaları sona erdi
TEKNOFEST Ordu yarışmaları sona erdi

Elektrik sayacı çaldığı iddia edilen hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Eskişehir’de girdiği bir apartmandan bisiklet ve elektrik sayacı çaldığı iddia edilen şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.

ESKİŞEHİR 01.08.2022, 11:28
Elektrik sayacı çaldığı iddia edilen hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Eskişehir’de girdiği bir apartmandan bisiklet ve elektrik sayacı çaldığı iddia edilen şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Zafer Mahallesi Hisarönü Sokak’ta bulunan bir apartmana hırsız girdi. Apartman sakinlerinin iddiasına göre bisiklet ve elektrik sayacı çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, apartmandan elinde pazar arabasıyla ve bisikletle çıktıktan sonra hızla uzaklaştı.

Olayı fark eden apartman sakinlerince polis ekiplerine yapılan ihbar doğrultusunda başlatılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yorumlar (0)
29°
açık