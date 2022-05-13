Elektrik direği leyleklerin yuvası oldu

Eskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan bir elektrik direği adeta leyleklere yuva oldu.

İlkbaharın müjdeleyicisi olarak bilinen leylekler, İnönü ilçesinde bulunan Kümbet Akpınar Mahallesi’ne göç etti. Genellikle yuva olarak ev çatıları ve ağaç tepelerini kullanan leylekler, bu kez mahalle içerisinde bulunan elektrik direğini tercih etti. Direğin en tepesinde bulunan alana odun yardımıyla yuva yapan iki leylek, görenleri gülümsetti. Mahallede yaşayan vatandaşlar ise aynı leyleklerin her sene farklı elektrik direğinde yuva yaptığını belirtti.