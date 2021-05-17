Eskişehir’de tamir etmek istediği güç kaynağından elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Odunpazarı’na bağlı Türkmentokat mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Şükrü Kuşçu, mahalleye elektrik dağıtan güç kaynağını tamir etmek istedi. Mahalledeki elektrik işlerini yaptığı öğrenilen Kuşçu, güç kaynağında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kuşçu’nun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.