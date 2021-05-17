banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Memleket Partisi resmen kuruldu!
Memleket Partisi resmen kuruldu!
Optimar'ın genel seçim anketinde oy oranları belli oldu!
Optimar'ın genel seçim anketinde oy oranları belli oldu!
Filistin'e Libya modeli: Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir
Filistin'e Libya modeli: Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki yaz planı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki yaz planı!

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Eskişehir’de tamir etmek istediği güç kaynağından elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR 17.05.2021, 15:37
Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Eskişehir’de tamir etmek istediği güç kaynağından elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Odunpazarı’na bağlı Türkmentokat mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Şükrü Kuşçu, mahalleye elektrik dağıtan güç kaynağını tamir etmek istedi. Mahalledeki elektrik işlerini yaptığı öğrenilen Kuşçu, güç kaynağında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kuşçu’nun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Yorumlar (0)
22°
açık