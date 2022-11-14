El yaralanmaları günlük yaşamı kısıtlıyor

Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu el yaralanmaları konusunda bilgi verdi.

El yaralanmalarının bazı neden ve sonuçlarına değinen Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, “El yaralanmaları, iş kazaları, ev kazaları, yanıklar, trafik kazaları gibi pek çok durumda ortaya çıkar ve oldukça yaygın görülen bir durumdur. Çoğunlukla genç ve üretken popülasyonda meydana gelir ve ciddi iş gücü kaybına yol açar. Elde fonksiyon kaybına yol açan problemler, kişinin günlük yaşam aktivitelerini, özellikle de kişisel bakım aktivitelerindeki performansını kısıtlar ve yaşam kalitesini düşürür” dedi.

“El yaralanmalarında çözüm fizik tedavi ve rehabilitasyon”

El yaralanmalarının kırıklar, tendon yaralanmaları, tüm dokuları içeren ezilme yaralanmaları, amputasyonlar veya tüm bunların kombinasyonu şeklinde görülebileceğini belirten Dr. Nurhan Barutçu, “El yaralanması olan kişi yaralanmanın tipine göre, ortopedi, plastik cerrahi ya da el cerrahı tarafından opere edilir. Ameliyat sonrası en kısa sürede rehabilitasyon programına başlamalıdır. Rehabilitasyon disiplininde el ve koldaki tendon ve sinir yaralanmaları sonrasında yapılan rehabilitasyon oldukça önemli bir alandır. El yaralanmalarında, kırık varlığı, hangi tendonun yaralandığı, tendonun hangi bölgesinin yaralandığı gibi hususlar rehabilitasyon protokolü seçimi açısından önemlidir. Travmatik tendon yaralanmaları ve kırıklar sonrası rehabilitasyon protokolleri açısından başarılı bir tedavi planlanması için bu konuda deneyim sahibi olunması oldukça önemlidir” diyerek fizik tedavi ve rehabilitasyonun önemine vurgu yaptı.

“El yaralanmalarında muayene önemli”

“El yaralanmalarında operasyon sonrasında uzmana başvuran hastanın öncelikle ayrıntılı değerlendirmesi yapılır. Her parmağın tek tek eklem hareketleri ve kas gücü duyu muayenesi yapılır. Ağrı varsa ağrının karakteri değerlendirilir. Değerlendirmeyi takiben tedavi planı yapılır” diyen Dr. Barutçu sözlerini şöyle sürdürdü;

“El rehabilitasyonunda tedavi planı; özelleştirilmiş statik ve dinamik splintler, hasta eğitimi, ağrı kontrolü, hareket açıklığı, yumuşak doku mobilizasyonu, esneklik ve güçlendirme egzersizleri ile ince motor becerisi, yara bakımı gibi uygulamaları içerir. Çeşitli fizik tedavi cihazları ve egzersiz programları ile ağrı ve ödemin azaltılması, kas gücünün artırılması, fonksiyonel hareketin yeniden kazandırılması, kemik iyileşmesinin uyarılması, yapışıklıkların azaltılması, eklem sertliklerinin azaltılması, atelleme yapılarak elin fonksiyonel pozisyonda korunması, parmak uçları için duyu eğitimi hedeflenir. El rehabilitasyonu tedavisinde elin işlevinin geri getirilmesi, el hareketlerinin kolaylaştırılması ve hareket yeteneğinin geri getirilmesi için önemlidir.”